“Liz Truss laat meest omstreden maatregel in Britse begroting varen”

De voorbije dagen was bijzonder veel ophef ontstaan over de afschaffing van de belastingschaal van 45 procent op verdiensten boven 150.000 pond. Het was de meest controversiële maatregel op de sowieso al erg omstreden begroting van de Britse regering. Truss zei zondag nog achter die maatregel te staan, maar wel te betreuren dat er slecht over gecommuniceerd is.

Maandag zou minister Kwasi Kwarteng tijdens een Tory-congres zeggen dat ook hij achter het plan blijft staan, maar hij gaat dat niet doen. Dat melden Britse media. In de plaats gaat hij zeggen dat de maatregel geschrapt wordt. Het is nog niet duidelijk om hoe laat hij een toespraak zal geven.