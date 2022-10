Zo boos als in Singapore was Max Verstappen zelden: “We hebben onszelf in deze positie gebracht”

Die tweede wereldtitel van Max Verstappen gaat er komen, daar twijfelt natuurlijk helemaal niemand meer aan. Maar als het voor de Limburger desastreus verlopen weekeinde in Singapore iets bewijst, is dat de WK-leider altijd het maximale eist. Van zichzelf en van zijn team. Of hij nu een voorsprong heeft van meer dan honderd punten of ergens achteraan bungelt. Verstappen zet Red Bull Racing zo nog maar eens op scherp.