Moeten de Britten de Steen van Rosetta na meer dan 200 jaar teruggeven aan Egypte?

De Steen van Rosetta is een steen van erg grote waarde. Op de donkere granieten steen, die gevonden werd nabij de Egyptische plaats Rosetta, prijkt een tekst in twee verschillende talen die tussen 1822 en 1824 erg belangrijk is gebleken in het ontcijferen van hiërogliefen. Hij bevindt zich al meer dan 200 jaar in het Verenigd Koninkrijk, in het British Museum in Londen.

Maar nu is het tijd om de steen terug te geven aan Egypte, vinden meerdere Britse wetenschappers. Zij hebben daarvoor een in Egypte begonnen petitie massaal ondertekend. “Het is er tijd voor”, zegt Joyce Tyldesley, professor Egyptologie aan de Universiteit van Manchestert, in The sunday times. “Dat zou mooi zijn, net nu het ontcijferen van de steen 200 jaar geleden is.”

Als de steen teruggaat naar Egypte, zou hij daar deel uitmaken van een tentoonstelling in het Groot Egyptisch Museum in Giza, die op dit moment in de steigers staat.