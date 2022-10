Na geruchten over valsspelen in schaken: twee nieuwe schandalen in poker en sportvissen

De heisa brak donderdagavond uit tijdens een pokermatch voor grof geld in het Hustler Casino in Los Angeles. De kijkers thuis en de deelnemers schrokken zichtbaar toen Robbi Jade Lew mee ging met de waanzinnige inzet van opponent Garrett Adelstein. Ze had al haar fiches kunnen verliezen, maar won door die zet 269.000 dollar omdat ze naar eigen zeggen gezien had dat Adelstein aan het bluffen was.

Adelstein keek Lew vervolgens ijskoud aan en ook op sociale media werd verbluft gereageerd. Al snel noemden kijkers het heel vreemd, en ook het casino vreest dat er vals spel gespeeld is. De twee wisselden nog enkele woorden uit voor de camera en buiten beeld, maar helemaal duidelijk is het niet wat daar gezegd is. Wel zeker is dat Lew haar opponent daarna zijn fiches teruggaf, naar eigen zeggen omdat ze “bedreigd” werd. Bewijs is daar niet van. Op Twitter beschuldigde Adelstein Lew publiekelijk van valsspelen.

Sportvissen

Waar volgens deelnemers ook niet eerlijk gespeeld is, is in het sportvissen. Ze zouden hun hengels verzwaard hebben tijdens een wedstrijd in Cleveland, afgelopen vrijdag. Ze wonnen er 30.000 dollar, volgens critici door dat vals spel. Er is een onderzoek ingesteld.

Ondertussen loopt ook een onderzoek na een klacht van de Noor Magnus Carlsen, een van de grootste schaaktalenten ter wereld. Hij verloor een goeie maand geleden verrassend van een minder speler, de Amerikaans Hans Niemann, en beschuldigde die daarna van vals spel. Niemann gaf toe al tweemaal valsgespeeld te hebben, maar ontkende dat tegen Carlsen gedaan te hebben.