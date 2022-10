Didier Lamkel Zé (KV Kortrijk) slachtoffer van racisme na hoofdrol tegen ex-club Antwerp

Het was hoe dan ook een speciale wedstrijd voor Lamkel Zé zondag. Voor het eerst speelde hij tegen zijn ex-club Antwerp, bij wie hij niet meer welkom was na tal van incidenten. De Kameroense aanvaller trok deze zomer naar KV Kortrijk om zijn carrière te herlanceren.

Tijdens de wedstrijd eiste Lamkel Zé een hoofdrol op. Hij leverde de assist af voor het eerste doelpunt van KVK, waarna hij ostentatief ging vieren voor het vak vol Antwerpfans. Een bierdouche werd zijn deel. Even later kreeg Lamkel Zé het opnieuw aan de stok met fans in het uitvak, waardoor hij een gele kaart kreeg. Daarna bleef de Kameroener nog relatief rustig, maar na de match vond hij het nodig om via Instagram zijn ex-club uit te schelden. “Fuck Antwerp”, riep hij live op zijn account terwijl hij zijn middelvinger toonde.

Redelijk wat provocatie, dus. Maar na de wedstrijd gingen enkele Antwerpfans over de schreef door racistische berichten naar Zé te sturen. “Afrikaanse bananenhoerenzoon, negeraap...”, Lamkel Zé deelde screenshots van de berichten op zijn profiel en schreef er nog bij dat het er te veel waren om allemaal te delen.

De racistische berichten die Lamkel Zé kreeg toegestuurd: