Google stopt met vertaal-app voor China

De Amerikaanse techgigant Google is gestopt met zijn vertaal-app voor Chinese gebruikers. Het was een van de laatst overgebleven diensten die de onderneming nog aanbood in de grootste onlinemarkt ter wereld.

De webpagina van de vertaaldienst in China toont nu een afbeelding van een algemene zoekbalk, die doorverwijst naar de vertaalsite van Google in Hongkong. Deze is echter niet toegankelijk vanaf het Chinese vasteland. “We hebben Google Translate op het vasteland van China stopgezet omdat de dienst weinig gebruikt werd”, zegt Google.

Het techbedrijf, dat onderdeel is van Alphabet, haalde zijn zoekmachine in 2010 al weg uit China vanwege censuur van de Chinese overheid op de inhoud. Evengoed bleef Google naar manieren zoeken om alsnog actief te kunnen zijn in China. Zo werd de vertaaldienst in 2017 beschikbaar via een speciale website en een app. Google overwoog ook een speciale zoekdienst voor de Chinese markt, maar dit project werd eerder al gestopt.

Google trekt de stekker uit de vertaaldienst op het moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en China oplopen. Beide landen willen gevoelige technologieën en intellectuele eigendommen beschermen.