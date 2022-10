Politie sluit studenten in rond Iraanse universiteit tijdens dodelijke protesten

Rond een prestigieuze Iraanse universiteit is het tot zware rellen gekomen tussen studenten en de politie. Volgens sociale en staatsmedia zitten de studenten er gevangen en zijn er geweerschoten te horen. Officiële bevestiging daarvan is er nog niet. Bij de rellen in Iran, naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, kwamen al zeker 133 mensen om het leven.

De studenten zouden ingesloten zijn door de politie op de parking van de universiteit. Op de video’s is te zien hoe de studenten weglopen van de veiligheidsdiensten, en er zijn geweerschoten te horen. Het is niet duidelijk hoeveel studenten er betrokken zijn en hoe alles daar precies evolueert.

De protesten begonnen op 16 december, de dag waarop de 22-jarige Masha Amini overleed nadat ze drie dagen eerder in Teheran was opgepakt door de zedenpolitie. Amini was met haar familie uit Saqqez in Koerdistan naar de Iraanse hoofdstad gereisd om familie te bezoeken. Ze zou de kledingvoorschriften in het streng-islamitische land hebben overtreden. De protesten, vaak aangevoerd door vrouwen, verspreidden zich vervolgens naar verschillende delen van Iran. In de hele wereld worden betogingen georganiseerd uit solidariteit met de Iraanse vrouwen. Zaterdag vonden er in meer dan 150 steden manifestaties plaats.