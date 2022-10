Amerikaans-Indische Sacheen Littlefeather, die uitgejouwd werd bij Oscars in 1973, overleden op 75-jarige leeftijd

De Amerikaans-Indische actrice en activiste Sacheen Littlefeather is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Academy of Motion Picture Arts en Sciences. In 1973 weigerde ze in naam van acteur Marlon Brando zijn prijs vanwege de stereotiepe benadering van inheemse Amerikanen in films, maar ze kreeg later wel eerherstel.

In het Twitter-bericht waarin de Academy haar dood aankondigde, citeerde ze Littlefeather als volgt: “Wanneer ik er niet meer ben, onthoud dan altijd dat wanneer je voor je waarheid staat, je mijn stem en de stemmen van onze naties en volkeren levend houdt.”

Twee weken geleden hield de Academy een ceremonie in haar nieuwe museum in Los Angeles om Littlefeather te eren en zich publiekelijk te verontschuldigen voor haar behandeling bij de Oscars bijna 50 jaar geleden. De actrice werd in 1973 - de eerste editie die wereldwijd live werd uitgezonden - uitgejouwd toen ze weigerde een beeldje in naam van Marlon Brando in ontvangst te nemen voor zijn rol in The Godfather. Brando had Littlefeather gevraagd de prijs niet aan te nemen uit protest tegen de behandeling van inheemse Amerikanen in de filmindustrie.

“Ik ging naar binnen, als een trotse Indiaanse vrouw, met waardigheid, moed, gratie en nederigheid”, zei Littlefeather daarover tijdens de museumceremonie. “Ik wist dat ik de waarheid moest vertellen. Sommige mensen kunnen het accepteren. En sommige mensen kunnen dat niet.”

Littlefeather was lid van Screen Actors Guild, de eerste vakbond voor filmacteurs die werd opgericht in 1933. Ze verklaarde meermaals moeilijk aan werk te zijn geraakt omwille van haar afkomst.