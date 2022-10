Eerste choleradoden in drie jaar op Haïti

Het ministerie had zondag al gemeld dat opnieuw een bevestigd cholerageval was vastgesteld in de hoofdstad Port-au-Prince en dat er ook verdachte gevallen waren opgedoken in de stad Cité Soleil. Enkele uren later zei de directeur-generaal van het ministerie, Lauré Adrien, op een persconferentie dat zeven of acht mensen aan cholera waren bezweken.

“De meeste slachtoffers zijn in hun wijken gestorven en zijn niet naar het ziekenhuis kunnen gaan”, zei Adrien. Hij riep op om wegversperringen die vorige maand verspreid over land waren opgezet om te protesteren tegen de verhoging van de brandstofprijzen, te verwijderen. Zo is het makkelijker voor patiënten om naar gezondheidsvoorzieningen te gaan of voor ambulances om hen te bereiken.

Maatregelen genomen

Het ministerie van Volksgezondheid heeft naar eigen zeggen alle voorzorgsmaatregelen genomen om te vermijden dat de ziekte zich nog verder zou verspreiden. Voorts riep het de bevolking op tot voorzichtigheid en om hygiënemaatregelen te nemen.

Op Haïti woedde tussen 2010 en 2019 al eens een cholera-epidemie, die aan meer dan 10.000 mensen het leven kostte. De ziekte werd naar het arme land in de Caraïben gebracht door VN-blauwhelmen na de verwoestende aardbeving van 2010.

Het laatste cholerageval op Haïti dateerde van februari 2019.