Dominant Lens vindt pas na wissel Openda gaatje tegen Lyon

Het duurde heel lang tot de verlossende treffer viel aan de kant van de thuisploeg, waar Loïs Openda in het elftal begon en in de 72e minuut vervangen werd. Florian Sotoca (82.) verzilverde in de slotfase een penalty, waardoor de drie punten alsnog in het Stade Bollaert-Delelis bleven.

Lens kan puike cijfers voorleggen: het boekte 21 op 27 (6 zeges en 3 draws), waarmee het voorlopig de vierde plaats in het algemene klassement van de Franse hoogste voetbalafdeling inpalmt.