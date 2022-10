Weer geen thuiszege voor STVV, N’Dri zorgt voor hold-up op Stayen

Gaan Daichi Hayashi bij STVV. De Japanse spits sukkelde nog te veel met de rug. Ook Ameen Al-Dakhil moest verstek laten gaan voor het treffen met de Panda’s. Zo kwam Eric Bocat verrassend in de ploeg, Aboubakary Koita startte wederom op de bank. Gianni Bruno kreeg een plaats naast Okazaki in de aanval. Eén oude bekende bij Eupen: draaischijf Stef Peeters.

Met de zesde plaats in het vizier, wisten de Kanaries wat hen te doen stond: een tweede thuisoverwinning van het seizoen pakken. Niet dat er in het openingskwartier al massa’s kansen te noteren vielen. Wel versierde STVV enkele hoekschoppen, zonder succes. Aan de andere kant probeerde Stef Peeters slim de openingen te vinden. Op het kwartier mocht de Limburger ook aanleggen vanop een vrije trap, zijn specialiteit. Schmidt was met het volste vertrouwen teruggekeerd van zijn interlands met Japan en pareerde de poging prima.

Weinig animo

Weinig animo voor ook al weinig volk op Stayen. Alleen een doelpunt had wat meer vuur in de wedstrijd kunnen krijgen. De kansen kwamen er wel vanaf het halfuur. Wolke Janssens zette zich door tot aan de achterlijn en legde af voor Eric Bocat. Die kraakte zijn schot en mikte met zijn mindere rechtervoet over. Ook Konaté mocht een keer op doel trappen, zijn schot ging naast. Bocat bleef acties maken op de linkerflank. Doelman Moser moest een afgeweken bal uit de winkelhaak pareren. Moser redde opnieuw na een deviatie van Leistner op hoekschop.

Aangemoedigd door de twaalfde man en de aanwezige ‘Legends’ op Stayen probeerde STVV alsnog de boel te forceren in het derde kwartier. Brüls probeerde het vanuit de tweede lijn, ook Bruno bleef hard zwoegen voorin om de voorsprong nog voor de rust te vinden. Die kwam er niet.

Vlam in de pan

STVV mocht richting spionkop vol aan de bak in de tweede helft. Leistner bleef zich manifesteren bij hoekschoppen. De Duitser verlengde telkens goed, maar nooit stond de juiste man op de juiste plaats voor een vervolg. De vlam raakte langzaam maar zeker in de pan, Boya pegelde vanuit de tweede lijn op doel, Moser kende alle moeite met de zwabberbal.

Ontgoocheling bij de Kanaries. — © Dick Demey

Wel schrok heel Sint-Truiden toen Nuhu plots alleen op doel af mocht, gelukkig werd de man afgevlagd voor buitenspel. Brüls was niet in goeden doen, begrijpelijk haalde Hollerbach zijn spelmaker vroegtijdig naar de kant. Kagawa lag meteen mee aan de basis van een reuzekans voor Hashioka. De Japanner trapte ver over.

Wel bleven de Japanners bij STVV de acties opzetten. Okazaki wroette een voorzet voor doel met zijn linker, Kagawa toonde te weinig geloof in de afwerking. Weer niets. Met ook Koita in de ploeg - voor een overigens zeer verdienstelijke Bocat - gooide Hollerbach stilaan alle troeven op tafel. Duidelijk was dat de Truiense coach met niets minder dan de volle buit tevreden was. Dé kans op de 1-0 kwam er via wie anders dan Koita. Met zijn linker timede hij perfect, de inlopende Hashioka kopte staalhard in, net iets te centraal waardoor Moser als bij wonder kon redden.

Net niet voor Bruno

Een zowaar nog grotere redding moest Daniël Schmidt aan de andere kant verrichten. De dekselse Peeters stuurde twee Panda’s in het straatje, Schmidt dook pijlsnel en hoognodig in de voeten van N’Dri, de rebound van Magnee hield hij al even knap uit doel. Toch was het uitstel van executie. De Panda’s kwamen opnieuw opzetten vanop de linkerflank, N’Dri kon dit keer makkelijk binnentrappen: 0-1.

Bruno liet dé kans op 1-1 liggen. — © BELGA

N’Dri maakte nadien zelfs ei zo na de 0-2, zijn schot spatte uiteen op de staander. Aan de andere kant mocht Bruno alleen op Moser af. De STVV-spits had de weg helemaal vrij, maar Moser redde opnieuw.