Zonder Courtois en Hazard bijt Real Madrid verrassend tanden stuk op Osasuna, Karim Benzema mist strafschop

Real Madrid heeft verrassend puntenverlies geleden in de thuismatch tegen Osasuna. Dankzij Vinicius gingen de Madrilenen met een krappe voorsprong de rust in, maar dat volstond niet. Osasuna scoorde nog tegen. Benzema had de winning goal aan de voet, maar de Fransman miste vanop elf meter. Real, waar zowel Courtois als Hazard niet speelden, komt zo samen met Barcelona aan de leiding van de Primera Division.

Geen Belgen in de basiself van Real Madrid tegen Osasuna. Doelman Thibaut Courtois zat door zenuwpijn aan zijn linkerbeen niet in de selectie. Eden Hazard, die deze week nog in het oog van de storm stond in Spanje, startte opnieuw vanop de bank. De Rode Duivel zag hoe Vinicius’ vrij onschuldige voorzet zomaar in doel belandde. 1-0 was meteen ook de ruststand.

Maar Osasuna liet niet zomaar over zich heen lopen. Kike Garcia kopte vijf minuten in de tweede helft de gelijkmaker op het bord. Benzema (terug van blessure) kreeg goed tien minuten voor tijd de uitgelezen mogelijkheid om Real opnieuw op voorsprong te brengen, maar faalde vanop de stip. Een paar minuten later trof hij wel raak, maar werd de goal afgekeurd.

Bij 1-1 zou het finaal ook blijven. Real, waar Eden Hazard niet van de bank kwam, lijdt zo voor het eerst dit seizoen puntenverlies. De Koninklijke komt met 19 punten samen met Barcelona aan de leiding van het klassement.