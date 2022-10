In twee jaar tijd wil minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) straks 4,7 miljard euro overwinsten afromen van de energie- en oliesector. Met haar voorstel om overwinsten van de energie- en oliesector af te romen, gaat ze een pak verder dan het Europese openings­bod. Als haar plan standhoudt, is dat een stevige meevaller in de begrotingsgesprekken.