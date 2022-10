Europese Unie zal “krachtig” antwoorden op “vijandige” daden Nicaragua

In een persmededeling betreurt Borrell het “ongerechtvaardigde en unilaterale” besluit van de Nicaraguaanse overheid om EU-ambassadrice Bettina Muscheidt uit te wijzen. Muscheidt vertrok zaterdag naar Frankrijk. Ook de verbreking van de diplomatieke relaties met Nederland is volgens Borrell “ongerechtvaardigd” en “buiten proportie”.

“Deze vijandige en ongerechtvaardigde daden zullen niet enkel de bilaterale relaties tussen Nicaragua en de EU en haar lidstaten aantasten, maar zullen ook leiden tot een toenemend internationaal isolement van Nicaragua. In die context denkt de EU na over de gepaste weg voorwaarts en zal ze op krachtige en proportionele manier reageren”, stelde Borrell.

Borrell onderstreept ten slotte dat de politieke crisis in Nicaragua enkel opgelost kan worden middels een echte dialoog tussen de regering en de oppositie. President Daniel Ortega werd in november vorig jaar herkozen voor een vierde opeenvolgende mandaat, maar elke potentiële tegenkandidaat van enige allure werd gearresteerd of verbleef in ballingschap.

De internationale gemeenschap heeft de ontsporingen van het regime meermaals veroordeeld. Zowel de EU als de VS hebben het Midden-Amerikaanse land tal van sancties opgelegd.