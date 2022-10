Juventus knoopt na moeilijke weken opnieuw aan met de overwinning tegen Bologna

Juventus was na enkele moeizame weken weggezakt naar de negende plaats in de Italiaanse hoogste klasse. De Oude Dame kon namelijk al vijf duels (drie nederlagen en twee gelijke spelen) niet meer winnen. Coach Allegri wist dan ook dat het tegen Bologna menens was.

Ook zijn spelers wisten dat ze een ander gelaat moesten tonen en na 24 minuten konden de fans in Turijn juichen. Aanwinst Filip Kostic gaf doelman Skorupski vanuit een scherpe hoek het nakijken.

Na de pauze duwde de thuisploeg door. In slechts drie minuten scoorden zowel Dusan Vlahovic en Arek Milik. Vooral de 3-0 mocht er zijn. Daar zou het ook bij blijven. Juventus kruipt zo (even) uit het dal en klimt naar de zevende stek in het klassement. Bologna is 17e.