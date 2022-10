Burgemeester Steegen maakt samen met Miss Limburg drie verenigingen blij in Bilzen

Voor de verenigingen in Bilzen was het spannend afwachten of Miss Limburg hun naam uit de koker wist te halen — © WH

Voor Burgemeester Bruno Steegen in Bilzen was er dit weekend de eerste editie van zijn burgemeesterfeest. Zo’n 1000 aanwezigen in De Kimpel genoten van de optredens. Miss Limburg maakte bovendien drie verenigingen blij, zij delen in de opbrengst van het feest.

Een hapje, een drankje maar vooral een bruisend feest, dat was de eerste editie van ‘Feest mee met burgemeester Bruno Steegen’. De bijna 1000 aanwezigen in de grote zaal van De Kimpel waren getuigen van een spetterend optreden van The Fools, die de ene meezinger na de andere ten gehore brachten. “Ik blik tevreden terug op deze feestavond”, vertelt burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen).

The Fools zorgden voor de muzikale ambiance — © WH

“We hadden bovendien ook een leuk concept bedacht over het verdelen van de opbrengst. De Bilzerse verenigingen verdienen immers onze steun, zeker na corona en nu weer met de energiecrisis. Alle verenigingen heb ik aangeschreven en uiteindelijk hebben 109 Bilzerse verenigingen zich ingeschreven. Via loting hebben we dan drie verenigingen bekend gemaakt tijdens de avond”, aldus Steegen.

De onschuldige hand van Miss Limburg, de Bilzerse Haifa Salem Ali — © WH

Miss Limburg

De onschuldige hand van deze loting gebeurde door de charmante nieuwe Miss Limburg, de Bilzerse Haifa Salem Ali (20). Vanuit drie kokers, onderverdeeld in cultuur, sport en jeugd kwamen uiteindelijk de namen tevoorschijn van de drie gelukkige verenigingen: De Gezinsbond Bilzen, voetbalclub Munsterbilzen en de Chiro-meisjes van Eik. Burgemeester Steegen: “De opbrengst is nog niet bekend, maar met zoveel volk wordt het ongetwijfeld een mooi bedrag.” Over het feest was er geen twijfel: “Normaal gezien wordt dit vanaf nu een jaarlijkse traditie.”

Johnny Geurts