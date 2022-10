Vernieuwde Vlaamse verbouwpremie kent sterke start

Minister Diependaele counterde zondag bij VTM Nieuws de kritiek dat de Vlaamse regering onvoldoende inspanningen doet om de energiefactuur van de Vlaming te verlichten. Volgens de N-VA-minister is het vooral belangrijk om “structureel de energieafhankelijkheid naar beneden te brengen” en heeft de Vlaamse regering net om die reden eerder al 1 miljard euro voorzien voor renovatiepremies en -leningen, meer bepaald via Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening.

Met Mijn VerbouwLening kunnen mensen uit de laagste en middeninkomens aan gunstige voorwaarden tot 60.000 euro lenen voor renovaties. Aanvragen voor de verbouwlening kunnen sinds 1 september ingediend worden en volgens minister Diependaele zijn er intussen al 2.000 dossiers ingediend.

Voor de Mijn VerbouwPremie, het eengemaakte Vlaamse premiesysteem voor alle energiebesparende ingrepen en investeringen in woningkwaliteit, is zaterdag 1 oktober het digitale loket opgestart. Daar zijn er op een dag tijd al meer dan 1.800 dossiers ingediend.

Uit cijfers van het kabinet-Diependaele blijkt dat er rond 14.15 uur zondag 1.873 dossiers waren ingediend. Onderverdeeld naar categorie zijn vooral aanvragen voor dakisolatie (568) populair, gevolgd door aanvragen voor ramen en deuren (524) en voor de isolatie en renovatie van buitenmuren (339).

“Overduidelijk succes”

Voor Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) bewijzen de cijfers dat de Vlaming zich bewust is van het belang van structurele ingrepen. “We zien duidelijk dat het gros van de aanvragers werk maakt van dak- en muurisolatie en nieuwe ramen. Net dat zijn de plaatsen waar het meeste warmte verloren gaat. De Mijn VerbouwPremie is een overduidelijk succes en bewijst dat ons eengemaakte loket alleenstaanden, gezinnen en gepensioneerden makkelijker de steun doet vinden die we hen graag geven.”