Invaller Michy Batshuayi en Fenerbahce blijven op doelpuntloos gelijkspel steken in topper bij Besiktas

De Nederlandse spits Wout Weghorst dacht de ban gebroken te hebben voor de gastheer na 17 minuten, maar zijn doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd voor buitenspel. Jorge Jesus dropte Michy Batshuayi 20 minuten voor het einde in de bezoekende ploeg tegen zijn ex-club. Hij kon zijn voormalige werkgever echter niet het leven zuur maken.

Besiktas en Fenerbahce schieten weinig op met het doelpuntloos gelijkspel. In het algemene klassement van de Turkse eerste klasse is Besiktas zesde met 15 op 24. Fenerbahce hijgt in de nek op de zevende plaats met 14 op 21.