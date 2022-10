Voortvluchtige ‘zwembadoplichter’ in cel: witteboordencrimineel Pedro Leistra gearresteerd in Genk

De Antwerpse witteboordencrimineel Petrus ‘Pedro’ Leistra, ook wel gekend als de zwembadoplichter van Whoppa Pool, zit in de cel. Leistra was al maanden op de loop voor het gerecht, maar werd zaterdagavond bij een controle aangetroffen in Genk. Hij werd gearresteerd omdat hij nog een gevangenisstraf van een jaar moet uitzitten.

Het hof van beroep in Antwerpen veroordeelde Petrus Leistra in februari van dit jaar tot één jaar gevangenisstraf, wegens grootschalige fraude met zijn postorderbedrijf BSI. De Nederbelg uit Schoten kwam er vanaf met een relatief lichte bestraffing, omdat de fraudezaak meer dan tien jaar had aangesleept. Bovendien waren er aan de zijde van de politie een aantal blunders begaan: zo waren grote delen van het strafdossier domweg kwijtgeraakt, of vermoedelijk zelfs vernietigd.

Maar Leistra, het prototype van de Nederlandse patser uit de groene villawijken rond Antwerpen, had op het moment van zijn veroordeling andere zorgen aan zijn hoofd. Leistra bleek nauw betrokken te zijn bij de inmiddels failliet verklaarde zwembadbouwer Whoppa Pool. Vele tientallen klanten van Whoppa Pool vertelden hoe ze voorschotten tot 18.000 euro hadden betaald aan Whoppa Pool, maar vervolgens gaf het bedrijf niet meer thuis. Volgens de curatoren loopt het aantal gedupeerde klanten dat betaalde, maar nooit een zwembad geleverd kreeg, op tot een honderdtal.

De gedupeerde klanten wezen unaniem in de richting van Petrus ‘Pedro’ Leistra, de topverkoper met zijn gladde praatjes, zijn achterovergekamemde zilvergrijze haren en zijn mooie sportwagen. Leistra zei bij monde van zijn advocaat Alex Buelens dat hij “slechts verkoper was, niet de zaakvoerder van Whoppa Pool”.

“Geen schurk”

De zaakvoerder zou een zekere Boris Vinken zijn geweest, maar die overleed in 2021. Volgens de gedupeerden was Vinken echter niet meer dan stroman van Leistra, die de spil was achter de oplichting met zwembaden. Meer nog, Leistra zou zijn activiteiten na het faillissement van Whoppa Pool doodleuk hebben verdergezet met een ander bedrijf. Leistra wees de beschuldigingen van de hand. “Ik heb fouten gemaakt, maar ik ben geen schurk”, zo zei hij.

De curatoren van Whoppa Pool lijken daar anders over te denken. De boekhouding was geen puinhoop, maar eerder onbestaande. Whoppa Pool bleek niet alleen gelden van klanten weg te sluizen, het bedrijf had ook een enorme achterstand opgebouwd aan BTW en de RSZ.

Petrus Leistra vertoonde zich al maanden niet meer in België, maar hield zich vooral op in de buurt van de Spaanse stad Marbella. Zijn arrestatie zaterdagavond in Genk lijkt dan ook eerder een toevalstreffer. Leistra werd er staande gehouden door de politie, die hem in de boeien sloeg omdat er een bevel tot gevangenneming was uitgevaardigd. Leistra moet nog een jaar cel uitzitten omwille van de veroordeling eerder dit jaar door het hof van beroep in Antwerpen.

De politiezone Carma leverde Leistra in bij de federale gerechtelijke politie, die hem mogelijk nog willen ondervragen over zijn rol in de Whoppa Pool-zaak. Bij het Antwerpse parket konden ze zondag geen nadere informatie geven. Ook zijn advocaat Alex Buelens, kon geen details kwijt. “Ik weet dat hij werd opgepakt, maar verder heb ik geen informatie”, aldus meester Buelens.