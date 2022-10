Léopold is opnieuw leider in Hockey League na 7-1 zege tegen Orée

Léopold blijft ongeslagen in de hoogste afdeling van het mannenhockey. Zondag blikte de titelfavoriet Orée met 7-1 in. Golden Stick Tom Boon nam drie doelpunten voor zijn rekening. Léopold is ook opnieuw leider. Het wipt weer over Gantoise, dat zijn wedstrijd van de zesde speeldag (2-1 tegen Herakles) eerder al speelde.