Hein Vanhaezebrouck zoekt geen excuses na ontluisterende thuisnederlaag tegen Cercle Brugge: “Zo kan je niet meedoen voor de top vier”

De 3-4 nederlaag kwam hard aan bij de Buffalo’s. Na het laatste fluitsignaal van ref Smet stonden enkele jongens de pers liever niet te woord maar anciens Ngadeu en Kums gaven net als topschutter Cuypers wel hun wedstrijdanalyse. En die loog er niet om: “We geven we gewoon te makkelijk die doelpunten weg.” Train Hein Vanhaezebrouck reageerde dan weer laconiek. “Cercle had een transfer gedaan: Hotic, een linkspoot.”

LEES OOK. Cercle Brugge mept AA Gent dankzij hattrick van Dino Hotic tegen het canvas in ware spektakelmatch

Ook de Ghelamco Arena hield Open Bedrijvendag: achterin stonden de deuren bij AA Gent wagenwijd open. Gevolg: 3-4-verlies tegen Cercle Brugge en wéér de sprong naar een plekje onder de top vier gemist. Het gaat van kwaad naar erger met de defensie. En dat tegen de voorlaatste, een ploeg die vijf keer had gescoord in negen matchen én al elf jaar niet meer in de Ghelamco Arena wist te winnen. “Chapeau voor de spits van Cercle, Denkey”, zei Hein Vanhaezebrouck. “Hij deed de vorige negen matchen zijn best maar kon nooit echt het verschil maken. Vandaag deed hij wat hij wilde. Hij leek een wereldspits. Dat heeft ook met zijn tegenstanders te maken. Ik heb hier in mijn periode nog nooit eerder gezien dat één spits erin slaagt al mijn verdedigers buitenspel te zetten.”

Offday

Weg is het fundament van de geweldige terugronde vorig seizoen. AA Gent lijkt weer twee seizoenen terug in de tijd gekatapulteerd, toen Vanhaezebrouck uit ziekteverlof werd teruggehaald naar de Ghelamco Arena. Toen de Buffalo’s wedijverden met de begroting van dit land om het grootste gat. Toen defensieve spilfiguur Ngadeu op wankele benen stond. Zoals nu ook weer gebeurt.

“Ik kijk niet graag naar individuen. We hebben achterin al vaak gewisseld, dus iedereen heeft er al zijn deel in gehad”, aldus Vanhaezebrouck. “Vandaag was het een offday voor al mijn verdedigers. Ik ga Tarik (Tissoudali, red.) citeren die zei dat hij nog geen enkele ploeg zag die beter was dan ons. Dat klopt. Maar we hebben wel maar 14 op 30. Veel te weinig. Als je te vaak fouten maakt, betekent dat ook iets. Want die vermijdbare goals komen te vaak terug. Zo kan je niet meedoen voor de top vier.”

Met de doelpunten van Cuypers erbij én het definitieve aanwerven van Torunarigha leek Gent nochtans gewapend voor een goed seizoen. Het tegendeel is waar. Op dit moment zijn de Buffalo’s gebuisd. De Duitser keert weldra wel terug uit blessure, maar de magische oplossing is hij evenmin. Ook Torunarigha presteerde dit seizoen al onder niveau.

© BELGA

Wat nu? Nog maar eens roteren in defensie en in doel? Het antwoord zal zoals altijd van de trainer moeten komen. Maar zei Hein in zijn ironische stijl: “Het leek dat Cercle een transfer tegen de interlandbreak deed. Ze namen Hotic, een linksvoetige. Alsof niemand hem kende of wist dat hij een goed schot had. Als je hem telkens op zijn linkervoet laat draaien, sorry, dat is niet de manier van verdedigen. Ik nodig iedereen uit om trainer te zijn. Je kan een team nog zo voorbereiden, maar daar stopt het dan.”

Ngadeu: “Zware ontgoocheling”

Michael Ngadeu kende net als Joseph Okumu en Bruno Godeau een bijzonder moeilijke namiddag. De Kameroener had meer dan de handen vol met Kévin Denkey: “Je hebt ook de match gezien. Dit is een zware ontgoocheling”, zuchtte de leider van de Gentse defensie. “We verdienden het misschien wel niet om hier te verliezen maar we misten toch wat overleg in ons spel. Bovendien slikten we enkele vermijdbare doelpunten, wat ons toch niet zo vaak overkomt. Dit zijn drie dure punten die we verliezen. Dit zouden we ons toch nog kunnen beklagen hoor.”

Ook Sven Kums stond even stil bij de vier Brugse tegentreffers: “Defensieve off-day? Tja, als je vier keer een goal incasseert tegen Cercle Brugge dan is dat gewoon slecht. Dit is heel zuur. Ik vond wel dat ze heel efficiënt waren. Je weet ook dat ze heel intens spelen met veel tweede ballen. Wij hebben andere kwaliteiten en dan moet je andere opties vinden. Dat lukte met momenten na rust. Uiteindelijk geven we gewoon te makkelijk die doelpunten weg. Als je vier keer op achterstand komt voor eigen publiek, tja…”

© BELGA

Uiteindelijk velde Dino Hotic in de slotfase het harde verdict vanop de strafschopstip: “We waren eigenlijk toen nog aan het pushen om een vierde keer te scoren maar plots legde de ref het spel stil en dan weet je hoe laat het is”, aldus Ngadeu die geen excuses zocht voor de povere prestatie van de Gentse defensie. “Vier tegengoals slikken tegen Cercle, dat is ontoelaatbaar. Dit was niet de Gentse defensie we kennen. Dit kan echter wel eens gebeuren, hoe jammer ook. Een off-day? Geen idee. Ik weet niet wat er echt scheelde maar we waren duidelijk niet op de afspraak. Ook al voor rust gingen alle tweede ballen naar Cercle. Dat is net hun sterkte en dat heeft ons in de problemen gebracht.”

“Ik scoorde twee keer maar sta hier toch gefrustreerd”

De Buffalo’s leken na de 3-3 van Depoitre nog even te mogen dromen van meer en dat hadden ze vooral te danken aan Hugo Cuypers die twee keer raak trof: “Ik had ook nog de 4-3 aan de voet, jammer genoeg wordt die bal nog van de lijn gehaald”, aldus de Gentse spits die nu al zeven treffers achter zijn naam heeft in de Jupiler Pro League. “We schieten onszelf wel in de voet want we begingen individuele fouten. Toch wil ik niemand met de vinger wijzen. We hebben collectief gefaald op defensief vlak. Als je thuis vier goals slikt tegen Cercle Brugge, als je weet dat ze er nog maar vijf hadden gescoord voor vandaag...”

Geen wonder dat Cuypers flink stond te balen in de Gentse mixed zone: “Ik scoor twee keer maar uiteindelijk sta ik hier toch gefrustreerd. Kijk naar de stand, daar word je niet blij van. 14 op 30. Dat is dus gebuisd. We hoopten allemaal op meer en we moesten ook meer hebben. Het lag niet altijd aan ons maar vandaag wel. We waren gewaarschuwd voor de intensiteit van Cercle Brugge maar daar hebben we te weinig tegenover gesteld.”

“Voor mij persoonlijk loopt het goed maar vandaag overheerst uiteindelijk toch de ontgoocheling. Sommige jongens kampen met twijfels en dat sluipt dan in de ploeg. Gelukkig spelen we om de drie dagen en krijgen we snel een nieuwe kans om de frustraties eruit te spelen. Dat druk programma kan dus in ons voordeel werken. Nu is het zaak om in de Conference League goed te presteren zodat we met een goed gevoel naar Eupen kunnen vertrekken.”