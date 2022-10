Sampdoria stuurt trainer Giampaolo de laan uit na nederlaag in kelderkraker tegen Monza

Sampdoria, de rode lantaarn in de Serie A, heeft zondag na de smadelijke 0-3 nederlaag in de kelderkraker tegen Monza op de achtste speeldag coach Marco Giampaolo de laan uitgestuurd.

De 55-jarige Giampaolo nam pas sinds januari de honneurs waar, nadat hij al een eerste ambtstermijn bij de club achter de rug had tussen 2016 en 2019.

Sampdoria is ondertussen afgegleden naar de laatste plaats in de tussenstand van de Italiaanse hoogste voetbalafdeling met amper 2 punten na 8 speeldagen. Het hinkt 4 punten achter op nummer 17 Bologna, de eerste ploeg in veilige haven.

Italiaanse media maken gewag van twee kanshebbers om het roer over te nemen: de 47-jarige Roberto D’Aversa en de 70-jarige Claudio Ranieri.