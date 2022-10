Enthousiast KV Kortrijk legt Antwerp over de knie en maakt een einde aan de perfecte reeks van de Great Old

Dat kan enkel Didier Lamkel Zé. Na goed twintig minuten kwam KV Kortrijk na een assist van de Kameroener op Felipe Avenatti op voorsprong tegen Antwerp, waarna DLZ voor het bezoekersvak begon te vieren alsof hij zelf gescoord had. Hij gleed bijvoorbeeld op de buik en juichte in zijn gekende kleermakerszit – één van zijn handelsmerken. De Antwerp-fans konden dat maar matig smaken, begonnen hun ex-speler – in een niet zo lang verleden nog een cultheld op de Bosuil – te beschimpen in niet zo fraaie bewoordingen. Lamkel Zé zelf, die wel meer dan één vijs mist, genoot wel van die aandacht en begon de supporters aan te moedigen om er nog een schepje bovenop te doen – het leverde hem geel op.

Antwerp stond dus op achterstand in het Guldensporenstadion. Het kreeg nochtans genoeg kansen om zelf ook te scoren, maar telkens was het net niet. De heisa rond DLZ maakte de opdracht om terug te knokken er niet makkelijker op. Het spel lag vaak stil.

KV Kortrijk putte wel energie uit de woelige sfeer en kwam op slag van rust op 2-0. De goal was van Selemani, de defensie van Antwerp zag er niet goed uit. 2-0 aan de pauze dus, Lamkel Zé kreeg een staande ovatie van de spionkop. Dat vond de aanvaller uiteraard schitterend. Je moet een hele slimme mens zijn – of misschien net niet – om Lamkel Zé helemaal te kunnen doorgronden.

In de tweede helft monopoliseerde Antwerp de bal, het zette druk, maar het kon KVK-doelman Ilic niet in de problemen brengen. KV Kortrijk zelf kon er ook amper uitkomen, maar als het de overzijde bereikte, was het wel uitkijken voor Antwerp. Zo kon… Lamkel Zé bijna voor 3-0 zorgen, maar Butez kon dat verhinderen. Hij was, net als zijn collega-enfant terrible Selemani, wel een lastig af te stoppen sujet voor de bezoekers.

© BELGA

Het was opmerkelijk om vast te stellen dat Antwerp na de achterstand geen vuist kon maken. Ging het de voorbije weken allemaal iets te vlot voor de Antwerpenaren? Moeilijk te zeggen, maar feit is dat Antwerp in Kortrijk ineens in een situatie zat die het dit seizoen nauwelijks of niet gekend heeft. Ook de wissels van Mark van Bommel, die tijdens de pauze opzichtig sprak met Lamkel Zé, brachten weinig soelaas. Verder dan de late 2-1 van Janssen vanop de stip kwam Antwerp niet.

Antwerp verliest zo voor het eerst dit seizoen punten – geen dertig op dertig -, terwijl Kortrijk een prima zaak doet onderin het klassement. Niemand die het daar na afloop echter over had. Er is in Kortrijk en ver daarbuiten maar één gespreksonderwerp: Didier Lamkel Zé, hij kreeg zelfs nog een applausvervanging. Zonder de beste man op het veld te zijn was hij toch de man van de match. Dat kan enkel Didier.

Opstelling KV Kortrijk: Ilic, D’Haene, Watanabe, Radovanovic, Sych, Keita, Tanaka, Lamkel Zé (89’ Vandendriessche), Henen (71’ Messaoudi), Selemani, Avenatti (76’ Loncar)

Opstelling Antwerp: Butez, Bataille (77’ Nsimba), Alderweireld, Pacho, Vines (77’ De Laet), Stengs, Gerkens, Nainggolan (45’ Ekkelenkamp), Yusuf (77’ Valencia), Miyoshi (43’ Muja), Janssen

Doelpunten: 21’ Avenatti (Lamkel Zé), 42’ Selemani, 91’ Janssen (penalty)

Gele kaarten: 32’ Lamkel Zé (provocatie), 45’ Yusuf (overtreding), 50’ Avenatti (overtreding), 88’ Ilic (tijdrekken), 92’ Vandendriessche (overtreding)

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Bram Van Driessche

Toeschouwers: 7677