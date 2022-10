Capiot sterker dan kopman Hofstetter maar strandt op tweede plek in Famenne Ardenne Classic

Het is altijd een vreemd beeld. De lead-out die majestueus de sprint ment, maar zijn kopman niet ziet passeren. Het overkwam Amaury Capiot in de Famenne Ardenne Classic. Hij werd tweede, kopman Hugo Hofstetter vierde, terwijl derde hond Axel Zingle (Cofidis) won.

Je moet het Amaury Capiot nageven. Zowat overal waar hij start en de race op een sprint eindigt haalt hij de wedstrijdbeelden én belandt hij in de top tien. Alleen… winnen zit er te weinig in. Zo ook zondag in de Famenne Ardenne Classic. Ijzersterk sprinten in dienst van kopman Hugo Hofstetter en uiteindelijk zonder prijs stranden op de tweede plek. “Dit is inderdaad een bitter verlies, vandaag”, beaamt Capiot. “Doelstelling was om Hugo vandaag in de sprint te piloteren, maar dat verliep niet zoals gepland. Spijtig, want nu lopen zowel hij als ik de overwinning mis. Ik vertrok op 300 meter om hem op die manier te lanceren. Maar er kwam niemand, behalve Axel Zingle die nog over me heen wipte. Jammer dat het zo moet lopen. Ik weet zeker dat ik mijn kansen op de zege had als het andersom was en ik pas op 100 meter van de streep de gashendel zou opendraaien.”