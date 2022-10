Bryan Coquard haalt het voor zijn landgenoot Démare en wint de Ronde van de Vendée

De 30-jarige Fransman Bryan Coquard (Cofidis) heeft zondag de 51e Ronde van de Vendée (cat. 1.1) op zijn naam gebracht. Na 206,9 kilometer was hij in La Roche-sur-Yon in een massasprint sneller dan zijn landgenoot Arnaud Démare en de Italiaan Luca Mozzato. Cristophe Noppe werd vierde.

Voor Coquard is het de derde zege van het seizoen. In februari won hij ritten in de Ster van Bessèges (2.1) en de Ronde van de Provence (2.Pro). In La Roche-sur-Yon volgt hij de Nederlander Bram Welten op de erelijst op.

De Ronde van de Vendée was de laatste manche in de Coupe de France. Daarvan is de Fransman Julien Simon (TotalEnergies) de eindwinnaar.