Philippe Clement dankt hattrickheld Ben Yedder voor duidelijke zege tegen Nantes, maar ziet eigen verdediger ook klungelen

Het AS Monaco van Philippe Clement heeft zondagavond op de negende speeldag van de Ligue 1 makkelijk afstand genomen van Nantes. Een blitzstart resulteerde in een 4-1 eindscore.

De Monegasken begonnen verschroeiend met vroege treffers van de Zwitser Breel Embolo (2.) en Wissam Ben Yedder (6.). De Franse goalgetter voelde zich duidelijk in zijn sas en prikte nog twee goals tegen de netten in de 28e en 62e minuut, waarmee hij zijn hattrick vervolledigde. Meer dan een eerredder in de vorm van een eigen doelpunt van Caio Henrique (79.) zat er niet in voor Nantes. Clement stuurde Eliot Matazo in de 71e minuut de wei in.

Dankzij vier opeenvolgende overwinningen sluit Monaco stelselmatig weer aan in de bovenste regionen. Het bekleedt nu de vijfde plaats in de algemene rangschikking van de Franse eerste klasse met 17 punten.

