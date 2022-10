Louwel is na het 0-0-gelijkspel in de derby tegen Gruitrode hekkensluiter in 2B. — © Karel Hemerijckx

In 2A blijft Vlijtingen met het maximum op kop en in 2B is de laatste nul uit de tabellen verdwenen. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)