Persoonlijk gsm-nummer van Britse premier Liz Truss “te koop” op het internet

The Mail on Sunday meldt dat de nummers op een Amerikaanse website waren verschenen. Een week toegang tot de databank op de website kost slechts 6,49 pond (7,38 euro).

Volgens de krant zouden de nummers van onder meer minister van Financiën Kwasi Kwarteng, minister van Defensie Ben Wallace, minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly en minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman op de lijst staan. Ook de nummers van zeven leven van het Labour-schaduwkabinet, onder wie partijleider Keir Starmer, zijn beschikbaar.

Het nieuws leidt tot bezorgdheid over de veiligheid van de ministers, nu buitenlandse inlichtingendiensten toegang kunnen krijgen tot de informatie.

De regering weigerde te reageren op het nieuws. Een woordvoerder zei wel dat het gekend is dat er dergelijke websites bestaan, maar dat de informatie “oud en incorrect” is. Hij voegde ook toe dat de ministers regelmatig briefings krijgen over hoe ze hun data kunnen beschermen.

The Mail on Sunday verklaarde dat het onduidelijk was wie er achter de website met de data zit. De journalisten betaalden de 6,49 pond om toegang te krijgen tot de databank en vonden “binnen enkele seconden” het nummer van Truss. Volgens de site werd het nummer gestolen in 2020 tijdens een hack van het digitale contactenboek Covve. De journalisten voegden het nummer toe op WhatsApp en zagen dat er een foto bijstond van Truss, die afgelopen Kerstmis genomen werd.