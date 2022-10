In 4A heeft Bokrijk een nieuwe trainer, in 4B blijven nog drie ploegen puntenloos, in 4C won Ellikom de derby tegen Wijshagen en in 4D sprongen de Opoeteren-fans met hun bierfiets, het forfait van Bregel B en een 0-10-zege in het oog. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)