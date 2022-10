Oekraïens leger blijft Ruslandexpert verbazen: “Ik sta er met open mond naar te kijken”

Oekraïense soldaten onderweg naar de frontlijn in Oost-Oekraïne — © AFP

Met Lyman verliest het Kremlin een stad die het pas vrijdag illegaal had geannexeerd. Voor het Russische leger is het de zoveelste nederlaag op korte tijd. En toch is de oorlog gevaarlijker en uitzichtlozer dan ooit. “Door te annexeren heeft Poetin de zaak gebetonneerd”, zegt majoor Tom Simoens, militair historicus aan de Koninklijke Militaire School. “Ik kan mij geen scenario voorstellen waarin hij een nederlaag aanvaardt.”