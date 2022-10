Meer dan 350.000 kijklustigen op Open Bedrijvendag

“Voka Open Bedrijvendag is en blijft een unieke gelegenheid om te zien hoe het er aan toe gaat bij de vele bloeiende bedrijven die we rijk zijn”, zei directeur Voka Open Bedrijvendag Inge Claerhout. “Voor velen intussen een vaste afspraak, voor anderen de eerste keer, maar tezamen daagden meer dan 350.000 bezoekers op bij ruim 200 bedrijven”.

De Open Bedrijvendag, dit jaar onder de slogan “Samen Ondernemen, Samen Groeien, Samen Deuren Openen”, werd zondagochtend afgetrapt bij bagagebedrijf Samsonite in Oudenaarde, waar minister van Werk en Economie Jo Brouns een rondleiding kreeg en een gepersonaliseerde koffer mocht samenstellen.

Andere trekpleisters waren onder meer de nieuwe wijnbottelarij van Delhaize in Asse, Struisvogelboerderij Schobbejaks in Tielt, de Belgische marine in Zeebrugge en koekjesfabriek La Confiance in Baasrode.

Na een digitale editie in coronajaar 2020 was de 32ste editie van de Open Bedrijvendag net als die van 2021 een hybride. De toeschouwers konden opnieuw ter plaatse productieprocessen en technische snufjes bewonderen, ondernemersverhalen horen of hapjes proeven, maar geïnteresseerden konden ook online een bezoek achter de schermen brengen.

Ook in Wallonië openden ondernemingen zondag de deuren voor het grote publiek. Volgens organisator Sudmedia bezochten ongeveer 100.000 mensen een van de 110 deelnemende bedrijven in het zuiden van het land. Ook in Wallonië ging het om een hybride versie.