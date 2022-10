EERSTE PROVINCIALE. Zepperen-Brustem alleen op kop, Achel klopt Bree-Beek

De laatste maxima zijn verdwenen. Bree-Beek verloor in Achel, terwijl Zepperen-Brustem gelijk speelde bij Torpedo. Zepperen-Brustem wordt zo alleen leider, terwijl Achel en Eksel (zege bij Bregel) dichter schuiven. Onderaan konden de laatste drie Herk (verlies in Zonhoven), Hechtel (nederlaag tegen Park) en Helson (verlies in Meeuwen) niets aan hun pover totaal toevoegen. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)