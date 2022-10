Spontane staking op luchthaven Charleroi

Op de luchthaven van Charleroi is zondagnamiddag een spontane staking uitgebroken die het luchtverkeer verstoort. Dat heeft de communicatiedienst van de luchthaven bevestigd na een bericht van RTL Info.

Het initiatief voor de staking komt van het veiligheidspersoneel van de luchthaven, dat een conflict heeft met BSCA Security. Volgens RTL Info startte de staking rond 14.30 uur en konden de passagiers een uur lang de luchthaven niet betreden. Tegen 16 uur was de vertrekhal afgeladen vol.

Het is nog niet duidelijk hoe verstoord het luchtverkeer is. De directie van BSCA zou hierover in de loop van zondagavond een mededeling doen.