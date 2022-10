Neonazistische groepering pleit voor het martelen van Oekraïense gevangenen, inclusief “verwijderen van lichaamsdelen”

Een neonazistische groepering, die namens het Kremlin zou vechten in Oekraïne en gelinkt wordt aan de beruchte huurlingen van de Wagner Group, pleit er expliciet voor om Oekraïense krijgsgevangenen te martelen en te doden. Er is in hun berichten zelfs sprake van “het verwijderen van lichaamsdelen”.

Berucht om hun brutaliteit werden strijders van de ‘Task Force Rusich’ in het verleden al ingezet in Syrië en tijdens de oorlog op de Krim in 2014. Nu zijn ze al vaker gespot in Oekraïne, waar ze zowel in de Donbas-regio als in de regio’s Cherson en Charkov ingezet worden.

Volgens Tech Against Terrorism, een in Londen gevestigd initiatief dat ondersteund wordt door de Verenigde Naties, gaat het om een “openlijk neonazistische groepering die hoogstwaarschijnlijk names het Kremlin opereert en openlijk het plegen van oorlogsmisdaden in het conflict promoot”. “Ondanks beweringen van president Vladimir Poetin tonen de acties van Rusich dat er wel degelijk neonazistische groeperingen wreedheden begaan in naam van het Kremlin”, aldus Adam Hadley, uitvoerend directeur van Tech Against Terrorism.

Op 22 september werd op de berichtenapp Telegram een bericht van Rusich onderschept, waarin gepleit werd voor “de vernietiging van de (Oekraïense of pro-Oekraïense, nvdr.) krijgsgevangen ter plaatse”. Het bericht lijkt te zijn geplaatst als reactie op de recent onderhandelde vrijlating van meerdere krijgsgevangenen, onder wie ook vijf Britten.

“Niet melden”

In de Telegram-post staan specifieke en gedetailleerde instructies die de strijders moeten opvolgen. Zo wordt marteling - inclusief “het verwijderen van lichaamsdelen - en moord openlijk gepromoot en wordt er zelfs gevraagd om de families van de slachtoffers te dwingen om Rusich te betalen voor de coördinaten van de lichamen van hun dierbaren. Aangeraden wordt ook om de “gevangenname niet te melden aan de Russische bevelhebbers”. “En als er toch een melding moet worden gedaan, zeg dan dat de gevangene al zwaargewond of stervende is.”

Op 15 september maakte het Amerikaanse ministerie van Financiën bekend economische sancties te treffen tegen Rusich. “We moedigen andere democratieën ten zeerste aan om hetzelfde te doen en om te onderzoeken of Rusich en de Wagner Group niet als terreurorganisaties bestempeld moeten worden”, aldus Hadley.