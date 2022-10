Fernando Alonso breekt met 350e Grand Prix record van Kimi Räikkönen

Fernando Alonso (Alpine) is zondag in Singapore in zijn 350e Grand Prix van start gegaan. De 41-jarige Spanjaard verbeterde daarmee het record van de Fin Kimi Räikkönen, die vorig jaar stopte na 349 Grands Prix in de Formule 1 gereden te hebben. Veel plezier beleefde Alonso niet aan zijn record, de Spanjaard moest opgeven.

32 keer won Alonso een Grand Prix, 22 keer veroverde hij de pole. In 2005 en 2006 kroonde hij zich tot wereldkampioen. Hij startte zijn F1-carrière in 2011 bij Minardi en reed daarna voor Renault (2002-2006 en 2008-2009), McLaren (2007 en 2015-2018), Ferrari (2011-2014) en Alpine (2021-2022). In 2019 en 2020 was hij er even tussenuit en legde hij zich op andere disciplines toe (endurance, IndyCar, Dakar). Aan stoppen denkt de Spanjaard nog niet, volgend jaar ruilt hij Alpine voor Aston Martin, waar hij voor meerdere seizoenen tekende. “Ik ga zeker aan 400 races komen”, liet hij optekenen.

Over het aantal Grands Prix van Alonso en Schumacher bestaat een dispuut. Beide rijders verschenen in 2001 in Spa-Francorchamps niet meer op de startgrid toen de Grote Prijs van België na een zware crash van de Braziliaan Luciano Burti herstart werd. Ze kregen daardoor een ‘dit not start’ achter hun naam en staan bij de Internationale Automobielfederatie met 350 en 349 grote prijzen genoteerd.