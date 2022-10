Cercle Brugge haalt Radhi Jaidi terug als assistent-trainer

Om onderin snel weg te geraken stuurde Cercle twee weken geleden Dominik Thalhammer door. Zijn assistent Miron Muslic promoveerde tot T1. Om de vacature als T2 in te vullen haalt Cercle een oud bekende terug. Radhi Jaidi wordt aan de staf toegevoegd.

De Tunesiër was eerder al aan de slag bij Cercle als assistent van eerst Paul Clement en nadien Yves Vanderhaeghe. In september vorig jaar vertrok hij weer om hoofdtrainer te worden van Esperance de Tunis. Maar daar is hij intussen alweer weg en keert nu terug naar Cercle en wordt aan de staf met Miron Muslic en Jimmy De Wulf toegevoegd.

Muslic, die vorig jaar Jaidi opvolgde, had een verkennend gesprek met Jaidi en vond dat hij de staf en de groep iets kon bijbrengen. Jaidi zit vanmiddag al op de tribune in Gent om zijn nieuwe ploeg aan het werk te zien. Maandag tekent hij.