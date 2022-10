FUTSAL OVERZICHT: Derde gelijkspel in vier matchen voor Borgloon

De ‘grote twee’ Anderlecht en Antwerpen wonnen hun wedstrijd en sprongen opnieuw naar de kop van de klassering. Revelatie Eisden-Dorp, dat woensdag al Hasselt klopte, kon zo maar twee dagen genieten van de leidersplaats, maar deed dat wel met volle teugen. Borgloon was in Herentals goed voor een derde draw in vier matchen. In tweede nationale B won Tongeren het kelderduel van Houthalen. Meeuwen pakte een eerste punt, maar had op drie gerekend bij 1-3 kort voor tijd in Ranst. In interprovinciale haalde Maasmechelen Turk met 6-0 uit tegen Heers. Het blijft zo na vier matchen foutloos.