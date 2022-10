Dertiger aangehouden voor moord op Maaseikenaar (45)

Maaseik

De 36-jarige verdachte van de moord op een 45-jarige Maaseikenaar werd door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij is naar de gevangenis overgebracht.

De dertiger - een dakloze - werd zaterdagmiddag gearresteerd nadat hij zelf naar het politiebureau was gestapt. Daar biechtte hij op wat zich de nacht daarvoor had afgespeeld in een appartement in de Rode Kruisstraat in Maaseik. Tijdens wat een fikse ruzie zou zijn geweest liep het uit de hand en liet de 45-jarige bewoner het leven. De politie trok naar de flat en stootte op het levenloze lichaam van het slachtoffer.

ppn