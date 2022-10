Als de trajectcontrole in de Herebaan-West operationeel is zal elke snelheidsovertreding geverbaliseerd worden. — © Chris Nelis

HOUTHALEN-HELCHTEREN

De Herebaan-West in Houthalen-Helchteren wordt in 2023 uitgerust met een trajectcontrole. Het gemeentebestuur keurde daarvoor een politieverordening goed. In de Helzoldstraat in Lillo komt een flitspaal.