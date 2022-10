Onze tv-tips: Kevin Costner in een blockbuster, heel veel darts en een Noord-Koreaans spel

Criminal

VTM3, ma, 20.35u

De film waarmee Hollywoodacteur Kevin Costner, na enkele mislukte blockbusters, weer boven water kwam. In een poging om een duivels plan te stoppen worden herinneringen, geheimen en vaardigheden van een overleden CIA-agent geïmplanteerd bij een gevaarlijke gevangene in de dodencel. Dit in de hoop dat hij alsnog een missie kan voltooien. Met, naast Costner, ook Tommy Lee Jones. (tove)

World Grand Prix darts

VTM2, ma, 20u

Een hele week pijltjes gooien. Urenlange uitzendingen van de World Grand Prix kom je op het tweede VTM-net tegen. Net zoals vorige editie gaat dit toernooi door in het Britse Leicester. De top 16 van de PDC Order of Merit, aangevuld met evenveel Protour qualifiers, neemt het tegen elkaar op in de Morningside Arena. Voor ons land komen Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh aan de start. (tove)

The Genius

NPO3, ma, 21.25u

Start van een nieuw spel dat we in de gaten moeten houden. Een Noord-Koreaans format , internationaal omschreven als ‘de beste reality game ooit’. De spelers zijn specifiek geselecteerd op hun skills. Ieder brengt een uniek eigen talent mee, zoals de onderhandelingsvaardigheden van een strafpleiter. Om te winnen sluiten spelers allianties, die ze genadeloos moeten durven verbreken. (tove)