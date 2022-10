Langste vrouw ter wereld neemt voor het eerst het vliegtuig

Met haar buitengewone lengte, wist ze een plaatsje in het Guinness Book of World Records te veroveren. En dat abnormale gestalte heeft ze te ‘danken’ aan het Syndroom van Weaver, een erfelijke aandoening die een versnelde ontwikkeling van de botten, opvallende uiterlijke kenmerken en bij de meeste personen ook een verstandelijke beperking veroorzaakt. Maar dat is buiten Gelgi gerekend. Zo heeft de hoog opgeschoten dame het tot advocate en onderzoekster geschopt. Met haar wereldrecord wil ze meer aandacht creëren voor aandoeningen zoals het Syndroom van Weaver. Maar de reuzin ondervindt wel degelijk problemen in haar dagelijks leven. Ze lijdt namelijk aan scoliose, een kromming van de wervelkolom, waardoor de vrouw niet lang kan blijven zitten. De meest banale activiteiten worden voor haar een hele opgave. Zo kan ze onmogelijk op een normale manier met een vliegtuig meereizen. Gelukkig kwam Turkish Airlines de vrouw tegemoet door enkele rijen met passagierszetels te vervangen met een brancard. En zo kon de langste vrouw ter wereld eindelijk haar American dream waarmaken. (wvb)