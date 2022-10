Taart, cultuur en feest voor vijftig jaar Tentakel

Veel volk en een groot feest afgelopen vrijdagavond in het Gemeenschapscentrum Tentakel in Zonhoven. Het gebouw en de culturele werking werden precies vijftig jaar geleden opgestart.

Dat gouden jubileum werd gevierd met een verjaardagsfeest in stijl. In 1972 was aan de inwoners van deelgemeente Termolen beloofd dat ze een parochiezaal zouden krijgen. Al had de gemeenten daar toen niet meteen een groot budget voor. Door een volwaardig Cultureel Centrum uit te bouwen, kwam er echter financiële steun vanuit de hogere overheid. En zo kreeg Zonhoven een eigen Cultureel Centrum in de wijk Termolen. Vandaag is die naam dus omgevormd tot ‘Gemeenschapscentrum Tentakel’.

Schepen van cultuur Johan Vanhoyland en cultuurfunctionaris Griet Dumoulin prezen hun voorgangers die het gemeenschapscentrum hebben uitgebouwd. Het jubileumfeest is volgens hen dan ook geen slotstuk, maar de start van nog eens vijftig succesvolle jaren. TR