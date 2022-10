Alec Segaert legt kersvers wereldkampioen Fedorov over de knie en zegeviert in Ronde van Lombardije voor beloften

Alec Segaert (Lotto Soudal) heeft zijn 19e plek op het WK in Australië doorgespoeld met een knappe overwinning in de Piccolo Lombardia, ofwel de Ronde van Lombardije voor beloften. Onze landgenoot klopte wereldkampioen bij de beloften Fedorov in de sprint, de Fransman Labrosse mocht mee het podium op.

Om Fedorov in zijn regenboogtrui te laten rijden, besliste zijn team Astana om hem aan de start te brengen van de Ronde van Lombardije bij de beloften. In een wielerwedstrijd bij de profs, waar Fedorov ook al enige ervaring mee heeft, is die eer natuurlijk weggelegd voor Remco Evenepoel.

De Kazach had wel zin in een nieuwe overwinning en ging samen met ploegmaat Lopez, Alec Segaert, de Fransman Labrosse en de Ethiopiër Berhe de laatste 25 kilometer in. Omdat het vijftal niet meteen tempo maakte, konden er op de achtergrond enkele renners dichterbij sluipen. Tot een samensmelting kwam het niet, want Fedorov versnelde. Segaert en Labrosse volgden zijn wiel.

Labrosse ging er nadien alleen vandoor, maar Segaert haalde zijn innerlijke tijdrijder in zichzelf naar boven en haalde de Fransman terug. Fedorov wilde niet van wijken weten waardoor de drie tenoren opnieuw samen waren. Uiteindelijk zou Berhe zowaar nog meedingen voor de eindoverwinning, maar Alec Segaert toonde zich de snelste en de sterkte in Lombardije. Wereldkampioen Fedorov en Labrosse vervolledigden het podium in Italië.