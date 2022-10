Een engel in ‘The Voice’: deze Limburgers gaan door na eerste audities

Drie Limburgers weten zich een plekje te verzekeren in de volgende ronde van ‘The Voice van Vlaanderen.’ Lisa Lefèvre uit Sint-Truiden zorgde met haar ‘SOS to an Angel’ zelfs voor een magisch moment.

Enkel de 17-jarige Amélie Giebens uit Herk-de-Stad droop af, al kon ze dat volgens de coaches met opgeheven hoofd. Voor Celine Van Poppel uit Bocholt werd afgedrukt door Jan Paternoster en Koen Wauters, hoewel die laatste geen fan was van haar nummerkeuze.

De Spaans sprekende Maikel Lopez uit Houthalen was uiteraard gesneden koek voor Natalia, die hem in haar team wou.

Voor het meest betoverende moment van de avond zorgde Lisa Lefèvre uit Sint-Truiden. Bijna alle coaches wilden met haar in zee, na een magische versie van SOS to an Angel van The Radios. Aangezien ze zes jaar geleden al in het team van Natalia zat, maakte ze nu Mathieu Terryn gelukkig.