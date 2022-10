125 doden in Indonesië, maar niet eens de zwaarste stadionramp ooit: ook hier werden voetbalmatchen tragedies

In Indonesië zijn zeker 125 mensen om het leven gekomen bij een stormloop na het laatste fluitsignaal. Het gaat om een van de zwaarste stadionrampen ooit . De meeste tragedies zijn terug te brengen tot dezelfde verklaring: een menigte die in blinde paniek uitbarst en klem komt te zitten.

Tweede Ibrox-ramp (Schotland, 1971)

Ibrox is de thuishaven van de Schotse voetbalclub Glasgow Rangers. In 1902 lieten 26 mensen het leven nadat een deel van de toen nog houten tribune instortte. Bijna zeventig jaar later ging het weer mis tijdens de derby tegen Celtic. Op het einde van de wedstrijd begaf een trapleuning het met een massale valpartij als gevolg. Er vielen 66 doden en meer dan 200 gewonden. Waarom de trap het begaf is nooit uitgeklaard. Terugkerende toeschouwers die een late gelijkmaker wilden vieren was lang de belangrijkste hypothese, maar die werd nooit bewezen. Wellicht gaat het om een ongelukkige kettingreactie.

Ramp in het Estadio Nacional (Peru, 1964)

De zwaarste stadionramp ooit vond plaats in Lima, de hoofdstad van Peru. Het thuisland nam het op tegen Argentinië voor het laatste kwalificatieticket voor de Olympische Spelen van 1964 in Tokio. De Argentijnen stonden 1-0 voor toen de scheidsrechter een late gelijkmaker van de Peruvianen afkeurde. Woedende supporters bestormden het veld, de politie liet honden los en vuurde traangas. In de paniek die ontstond kwamen 328 mensen om het leven, het merendeel door verstikking omdat de vluchtwegen waren afgesloten.

Hillsboroughramp (Engeland, 1989)

Liverpoolfans proberen te ontsnappen aan de massa — © EPA

Naar aanleiding van een bekermatch tussen Liverpool en Nottingham Forest in het Hillsborough-stadion in Sheffield kwamen bij massale paniek in totaal 97 mensen om, allen supporters van Liverpool. Het is de grootste sporttragedie in de Britse geschiedenis. In de eerste dagen na het drama legde de politie de verantwoordelijkheid bij dronken Liverpool-fans. Later bleek dat de politie in de fout was gegaan door het openen van de deuren naar de fatale staanvakken, daardoor kon een enorme massa binnenstromen. Naar aanleiding van deze ramp werden in de hoogste competities van Engeland alle hekken in de stadions verwijderd en de staanplaatsen vervangen door zitplaatsen.

LEES OOK. Hillsborough-ramp eist na meer dan 30 jaar nieuw slachtoffer

Port Said-stadionramp (Egypte, 2012)

Na affluiten van een wedstrijd tussen rivalen Al-Masry en Al-Ahly stormden supporters het veld op en gingen ze met elkaar op de vuist. De politie kreeg de situatie niet onder controle, er werden mensen neergestoken, doodgeslagen en vertrappeld. Er vielen 74 doden, waaronder één agent. Na de tragedie werd de competitie twee jaar stilgelegd.

Stadionramp van Accra (Ghana, 2001)

In mei 2001 namen Ghana’s twee succesvolste teams het tegen elkaar op in hoofdstad Accra. Na affluiten ontstonden er rellen waarop de politie traangas afvuurde. Paniek en een ware stormloop volgden toen fans probeerde te ontsnappen, maar de poorten waren nog op slot. Ook had men bij de bouw van het stadion bespaard op het aantal uitgangen. Die dag kwamen 126 mensen om het leven, het is de dodelijkste stadionramp van Afrika.

Heizeldrama (1985)

Het Heizeldrama — © anoniem

Het Heizeldrama in Brussel is de grootste ramp uit onze voetbalgeschiedenis. Voor de finale van de Europacup 1 tussen het Engelse Liverpool en Italiaanse Juventus braken rellen uit. Liverpoolsupporters hadden het neutrale vak bestormd dat gevuld was met supporters van Juventus. In de paniek die ontstond kwamen 39 mensen om het leven, van wie 32 Italianen, en raakten ongeveer 400 mensen gewond.