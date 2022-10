Manchester City speelt stadsgenoot United op een hoopje, De Bruyne deelt twee assists uit aan onvermijdelijke Haaland

De eerste Manchester-derby kon niet slechter beginnen voor Erik ten Hag. Hij zag Phil Foden na nog geen tien minuten de score openen in het Etihad Stadium. De assist kwam op naam van Bernardo Silva.

Voor het tweede doelpunt van City kwam de assist dan weer van Kevin De Bruyne. De Rode Duivel vond het hoofd van Erling Haaland. Ook voor de 3-0 amper drie minuten later waren het dezelfde twee die de hoofdrol opeisten.

De honger van Haaland was bij de rust nog niet gestild. Dit keer was hij de aangever voor de tweede van Foden. Een zware 4-0 bij de rust.

De wedstrijd was al gespeeld, maar er kwam nog een stuiptrekking vanwege United. Antony krulde het leer in de verste hoek voorbij Ederson. Het sprankeltje hoop dat de ploeg van Ten Hag zou hebben gekregen door deze eerredder, werd al snel weer de kop ingedrukt. Erling Haaland vervolledigde zijn hattrick op assist van Sergio Gomez, ex-Anderlecht. Het is het 14e doelpunt voor de Noor in amper acht Premier League-wedstrijden. Waanzin. Alsof dat nog niet genoeg is, werd Haaland ook de allereerste speler van City in de geschiedenis die drie goals tegen de netten wist te prikken in deze derby. Voor Haaland is het ook zijn derde hattrick in loondienst van Man City, evenveel als Cristiano Ronaldo in zijn gloriedagen bij Manchester United liet optekenen. Zondagnamiddag was de Portugees aan de bank gekluisterd.

Drie doelpunten, maar ook twee assists voor Haaland. Net als in de eerste helft bediende hij Foden voor de 6-1. Meteen ook de hattrick voor de 22-jarige Brit. Haaland moet zijn primeur dus al meteen delen met zijn ploegmaat. Het doelpuntenfestijn was echter nog niet ten einde. United scoorde zowaar nog tweemaal tegen via invaller Anthony Martial. Puur voor de statistieken.

City komt door deze overwinning op 20 punten te staan, één puntje minder dan leider Arsenal. Manchester United is zesde.