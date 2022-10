Oliveira snelt in Thailand naar de zege in de MotoGP, Bagnaia komt dichtbij Quartararo in WK-tussenstand

De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) heeft na de Grote Prijs MotoGP van Thailand nog maar twee puntjes voorsprong op de Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati) in de WK-tussenstand. Quartararo werd zondag pas zeventiende. De overwinning was voor de Portugees Miguel Oliveira (KTM).

De WK-leider kwam nooit uit de verf op het natte circuit van Buriram. Hij vertrok vanop de tweede rij, maar reed na de eerste ronde al zeventiende. Bagnaia van zijn kant werd derde. De tweede plaats was voor de Australiër Jack Miller (Ducati). De Spanjaard Marc Marquez (Honda) bevestigde zijn goede vorm sinds zijn terugkeer met een vijfde plek. De start in Thailand werd door de regen met 55 minuten uitgesteld.

Voor Oliveira, die volgend seizoen naar Aprilia-RNF trekt, is het zijn tweede GP-zege van het seizoen. Eerder won hij in maart in Indonesië, eveneens in de regen.

De volgende Grote Prijs is op 16 oktober in Australië.