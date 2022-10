Kanaalbrug Viversel afgebroken: “Dit is de laatste brug in Limburg die wordt aangepakt”

Heusden-Zolder

De oude kanaalbrug aan de Westlaan in Viversel werd zondag balk per balk afgebroken. De Vlaamse Waterweg gaat er een nieuwe brug over het Albertkanaal leggen en het kanaal verbreden. “Dit is de laatste brug in Limburg die wordt aangepakt”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “De oude brug was te laag om doorgang te bieden aan de binnenvaart van de toekomst. De hogere nieuwe brug is een stalen boogbrug van 123 meter lang en een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter zodat schepen met vier lagen containers zonder problemen eronderdoor kunnen varen.”