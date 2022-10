Niet Vingegaard, wel Matej Mohoric pakt eindzege in Ronde van Kroatië, Viviani sprint naar winst in slotrit

Matej Mohoric (Bahrain Victorious) is de eindwinnaar geworden van de Ronde van Kroatië (2.1). De 27-jarige Sloveen snoepte in de slotrit van 158 km tussen Sveta Nedelja en Zagreb dankzij de bonificatieseconden de leiderstrui af van de Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). De laatste ritzege was voor Elia Viviani (INEOS Grenadiers).

De Italiaan was in een spurt met veertien renners sneller dan Mohoric, de Italiaan Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) en onze landgenoot Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces WB). Met Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB) eindigde nog een tweede Belg in de top 10. Hij werd zevende. De finale werd gekruid met twee klimmetjes van derde categorie.

Mohoric sprokkelde bij een tussenspurt onderweg drie seconden en maakte met zijn tweede plaats aan de finish nog eens zes seconden goed op Vingegaard. Hij boog zijn achterstand van vijf seconden zo om in een voorsprong van een seconde. De derde plaats in de eindafrekening was voor de Brit Oscar Onley (Team DSM), op elf seconden van Mohoric. Kenny Molly werd de eerste Belg op de twintigste plaats, op veertien minuten van de eindwinnaar.

Voor de Sloveen is de eindzege in de Ronde van Kroatië zijn tweede zege van het seizoen. Dit voorjaar schreef hij Milaan-Sanremo al op zijn naam. Ook voor Viviani is het de tweede overwinning dit seizoen na een etappe in de Ronde van de Provence in februari. De Italiaanse spurtbom pakte in augustus op het EK op de piste in München wel nog goud in de afvalling.

Matej Mohoric is blij met eindzege: “Wist dat het nog mogelijk was”

“Ik wist dat de strijd tot en met de laatste etappe zou blijven duren”, zei Mohoric na afloop. De Sloveen rekt zijn seizoen met een weekje en rijdt volgende week zaterdag ook nog de Ronde van Lombardije (WorldTour). “Mijn achterstand was nog in te halen. We hebben alles gegeven met de hele ploeg en een perfecte race gereden. Ik moet mijn ploegmaats bedanken voor het uitstekende werk. Ik moest hen in de finale maar volgen en zelf tweede worden. Het was belangrijk voor mij dit seizoen nog eens te winnen. Ik was van deze zomer al in vorm. In de Canadese WorldTour-wedstrijden volstond het niet voor de zege. Dat is hier nu toch gelukt.”