Acht buizerds en valken vliegen vrijheid in vanuit ranken Minewine in Zwartberg

Aan de ranken van het project Minewine gaf het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen acht roofvogels opnieuw hun vrijheid. Minewine is één van de meest opvallende projecten in het kader van de Burgerbudgetten in Genk. Het doel is vooral druivenranken te telen tegen de flanken van de mijnterrils om er tenslotte mijnwijn uit te persen.

Voor het Natuurhulpcentrum is het een uitgelezen kans om hun werking aan een breder publiek voor te stellen. Bezoekers kregen niet alleen een mooi schouwspel van buizerds en valken die weer een eigen leven kunnen opbouwen in de natuur, maar ook de kans om zich lid te maken van het Natuurhulpcentrum of om zich aan te bieden als vrijwilliger voor de verdere ontwikkeling van Minewine.